la guida ai film storie di francia e grandi attrici

Al cinema Eden oggi e domani tre film, tutti alle 16, 18.15 e 21. Il primo è La più piccola diretto e sceneggiato da Hafsia Herzi, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo autobiografico del 2020 di Fatima Daas. Presentato in concorso al 78º Festival di Cannes, ha fruttato svariati riconoscimenti alla protagonista esordiente Nadia Melliti, tra cui il prix d’interprétation féminine a Cannes e il premio César per la migliore promessa femminile. La diciassettenne Fatima, la figlia più piccola di una famiglia di immigrati algerini in una cittadina della periferia ad est di Parigi, scopre la propria omosessualità, osteggiata dalla fede musulmana dei parenti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Johnny Depp’s French Village Mystery: Hiding from Fame or Rebuilding His Life

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Emmanuel Macron ha dichiarato a un gruppo di studenti delle scuole superiori a Cipro che non proseguirà la sua attività politica dopo la fine del suo mandato decennale come presidente della Francia, nel 2027. "Non mi sono occupato di politica prima e non x.com