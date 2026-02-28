Il weekend del festival di Sanremo si caratterizza per la mancanza di novità nelle sale cinematografiche. L’unica nuova uscita nelle sale di Prato è un film che affronta tematiche di cadute, ricatti e storie d’amore, offrendo agli spettatori un’opzione per il tempo libero. La pellicola è stata distribuita recentemente e rappresenta l’unica novità cinematografica presente in città in questo periodo.

Il weekend del festival di Sanremo è sempre avaro di novità. L’unica new entry nelle sale pratesi è un film in arrivo dalla Germania dopo aver conquistato i critici all’ultimo festival di Cannes, vincendo il premio della giuria: Il suono di una caduta, storia di quattro ragazze che vivono in una fattoria, seppur separate dal tempo (oggi 18.30 e 21.15, domani 16 e 21.15). Sempre al Terminale, il bel film di Gus Van Sant, Il filo del ricatto, in cui il regista americano rievoca in fatto di cronaca avvenuto negli Stati Uniti nel febbraio del 1977, quando uno squilibrato tenne in ostaggio il figlio di un potente broker. Tutto rigorosamente in diretta con riprese tv e trasmissioni radiofoniche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La guida ai film. Cadute, ricatti e storie d’amore

