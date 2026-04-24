La forza di una donna | arriva Buket e scoppia il caos tra Ceyda e Fazilet

Da ameve.eu 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 aprile, Ceyda mostra una foto a Fazilet per chiarire il rapporto con Raif. Nel frattempo, l’arrivo di Buket e la vendita del terreno di Enver provocano cambiamenti negli equilibri familiari, creando tensioni tra i personaggi coinvolti. La presenza di Buket introduce nuove dinamiche e mette in discussione le relazioni esistenti all’interno della famiglia.

? Cosa sapere Ceyda mostra una foto a Fazilet per chiarire il rapporto con Raif sabato 25 aprile.. L'arrivo di Buket e la vendita del terreno di Enver cambiano gli equilibri familiari.. Sabato 25 aprile alle 15.50, la trama di La forza di una donna su Canale 5 mostrerà un cambiamento nelle dinamiche tra Ceyda e Fazilet, mentre l’arrivo di Buket minaccia la fragile tregua raggiunta da Raif. Il clima familiare si è appena trasformato: dopo i sospetti legati al furto dei gioielli che avevano incrinato il rapporto tra la scrittrice e la cantante, un dettaglio visivo potrebbe cambiare tutto. Ceyda ha deciso di giocare la carta della verità, mostrando a Fazilet una foto scattata durante una serata speciale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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