La città che cambia | al via la posa della pavimentazione in via De Luca

Sono iniziati i lavori di riqualificazione in città con la posa della nuova pavimentazione in via De Luca, una traversa laterale situata dietro la sede della Banca d’Italia. Contestualmente, proseguono anche gli interventi su Corso Vittorio Emanuele, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della strada e riqualificare l’area urbana. Le opere fanno parte di un programma di interventi di riqualificazione urbana in corso nella zona.

Proseguono i lavori di riqualificazione di Corso Vittorio Emanuele. È iniziata la posa della pavimentazione in via De Luca, traversa laterale situata alle spalle della sede della Banca d'Italia. Negli interventi già eseguiti figurano la posa di lastre in pietra lavica etnea dello spessore di 8 cm.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Dalla posa della linea elettrica alla potatura degli alberi: al via due cantieri in cittàA partire da lunedì 9, nel tratto di via Bologna tra via Coronella e via Luzzaschi, a Ferrara, saranno istituiti dei sensi unici alternati a tratti... In viale Giulio Cesare la posa della nuova pensilina. Bocciata quella in via Petrarca: “Oscurava la vista di Città Alta”A Bergamo proseguono le operazioni di posa delle nuove pensiline digitali di Atb. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Biennale Tecnologia a Torino, la sfida dell’acqua tra sprechi e città spugna. Luca Ridolfi, PoliTo: Le...; 25 aprile, una città che si riconosce nei valori della Resistenzae della Costituzione; La criminalità cinese un pericolo, i suoi tentacoli in Emilia e Veneto; Aosta City Blues – capitolo 21. Salerno, Vincenzo De Luca annuncia la volata di San MatteoPotrebbe essere definita la volata di San Matteo. Si alza il ritmo della campagna elettorale di Vincenzo De Luca che ieri pomeriggio è stato ospite del comitato di ... ilmattino.it La città che cambia. Più case con il nuovo Pgt . Aiuti contro il caro affittiPiù case per tutti, più verde, più rigenerazione urbana. In settimana si definisce la Lecco del futuro. Verrà infatti approvato definitivamente il nuovo Pgt, il Piano di governo del territorio. Sarà ... ilgiorno.it Ritrovato purtroppo senza vita Luca, il giovane che si era allontanato da #Gallarate (#Varese) il 3 febbraio. Suo il corpo rinvenuto ieri nei boschi di Brinzio. L’auto era parcheggiata nei pressi di una trattoria della zona. Condoglianze ai familiari, che avevano la - facebook.com facebook "Oggi è un giorno nefasto di sconfitta", dice Luca Marsella di CasaPound. Lo è anche per Meloni, La Russa, Salvini, Vannacci, Fiore. Il loro lutto sarà sempre la nostra festa, la loro tristezza sarà sempre la nostra gioia. Viva l'Italia antifascista! #25aprile_è_a x.com