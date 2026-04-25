Kyma Ambiente confronto in Regione sul rilancio dell’azienda

Il 23 aprile 2026, la Commissione Ambiente della Regione Puglia ha ascoltato il presidente di Kyma Ambiente durante un’audizione dedicata al rilancio dell’azienda. La discussione si è concentrata sulle strategie e sui progetti in corso per il futuro dell’azienda, con l’obiettivo di affrontare le sfide attuali e valutare eventuali interventi. La riunione si è svolta in un clima di confronto tra le parti coinvolte.

Tarantini Time Quotidiano Il futuro di Kyma Ambiente è stato al centro dell’audizione svolta il 23 aprile 2026 presso la Commissione Ambiente della Regione Puglia, alla presenza del presidente della società Alfredo Spalluto. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto tra istituzioni e parti sociali sulla situazione della municipalizzata e sulle prospettive di rilancio. Nel corso dei lavori è stata evidenziata la necessità di riportare l’attenzione a livello regionale sulla società, sottolineandone il ruolo strategico per il territorio e l’importanza di garantire continuità ed efficienza nei servizi ambientali. Particolare rilievo è...🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Kyma Ambiente, confronto in Regione sul rilancio dell’azienda Notizie correlate Kyma Ambiente, il PSI: “No alla privatizzazione, serve rilancio pubblico”Tarantini Time Quotidiano Il Partito Socialista Italiano – Federazione di Taranto interviene nel dibattito sul futuro di Kyma Ambiente, esprimendo... Rilancio Kyma Ambiente: la Puglia traccia il piano per Taranto? Cosa sapere La Commissione Ambiente Puglia ha audito il presidente Kyma Ambiente Alfredo Spalluto il 23 aprile. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Kyma Ambiente, confronto in Regione Puglia per il rilancio; Kyma Ambiente, confronto in Regione per il rilancio della municipalizzata; Rafforzarne la stabilità gestionale e il ruolo strategico; Termovalorizzatore fermo, debiti e Tari alle stelle: la situazione di Kyma Ambiente sbarca in Regione. Taranto, Kyma Ambiente alle prese con il prestito da restituireTARANTO - Un quadrimestre impegnativo. Da settembre e sino a fine anno, Kyma Ambiente (quella che i cittadini di Taranto continuano a chiamare Amiu) dovrà restituire al Comune di Taranto 500mila euro ... lagazzettadelmezzogiorno.it Kyma Ambiente (ex Amiu) nei guai: il Cda è monco da mesi e così rischia la decadenzaUna grossa grana potrebbe abbattersi a breve su Kyma Ambiente, ex Amiu. Il consiglio di amministrazione starebbe operando in maniera monca da diverse settimane. Non con tre componenti, ma con due. Da ... quotidianodipuglia.it Kyma Ambiente, confronto in Regione Puglia per il rilancio - facebook.com facebook