Suono, tempo, coscienza. Musicista, compositore e sound artist, Francesco Pellegrino esplora l’ascolto come postura individuale e sociale, attraversando il modo in cui abitiamo la natura processuale e dinamica dell’opera. ’Keep it Alive’ – esposta al pubblico fino al 24 maggio negli spazi di Mad Murate Art District – è il titolo della sua ultima installazione site-specific, curata da Matteo Mannocci e Francesco Toninelli e realizzata a seguito dell’assegnazione del primo bando Residenze d’artista 2026, finanziato da Regione Toscana e Fondazione CR Firenze. "Il lavoro di Francesco Pellegrino parla di comunicazione come contaminazione e partecipazione – spiega Valentina Gensini, direttrice artistica di Mad –.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Keep it alive’ di Pellegrino. I pensieri prendono vita

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