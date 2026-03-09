Kate Middleton è arrivata all’Abbazia di Westminster insieme a William per la cerimonia annuale del Commonwealth Day. Indossava un abito blu navy, decorato con perle, e i suoi capelli fluenti completavano il look. La Duchessa ha partecipato all’evento, che si svolge ogni anno in questa location, attirando l’attenzione dei presenti e dei media.

Kate Middleton e William sono arrivati alla Abbazia di Westminster per l’annuale cerimonia del Commonwealth Day. La Principessa e il Principe del Galles si sono uniti a Re Carlo e alla Regina Camilla per il primo grande impegno istituzionale dopo l’arresto di Andrea. Kate Middleton, i Reali contestati. Kate Middleton è dunque tornata in pubblico dopo aver preso parte a Leicester alla festa indù Holi dove si è presentata con un look total white da sposa e si è anche tolta le scarpe per partecipare un ballo di gruppo tradizionale. L’impegno di lunedì 9 marzo è decisamente più formale e istituzionale, riguardando il Commonwealth. L’accoglienza all’Abbazia di Westminster non è stata delle migliori, nel senso che i membri della Famiglia Reale sono stati contestati da un gruppo di anti-monarchici. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton al Commonwealth Day: blu navy, perle e capelli fluenti. È lei la Regina

Articoli correlati

Kate Middleton al Commonwealth Day: blu nay, perle e capelli fluenti. È lei la ReginaKate Middleton e William sono arrivati alla Abbazia di Westminster per l’annuale cerimonia del Commonwealth Day.

Kate Middleton e il principe William tornano insieme a Westminster per il Commonwealth Day: la famiglia reale riunita tra polemiche e protesteL’edizione di quest’anno verrà però ricordata soprattutto per la polemica scoppiata dopo l’annuncio clamoroso della BBC: per la prima volta in 37...

Contenuti utili per approfondire Kate Middleton

Temi più discussi: William e Kate, l'agenda di marzo 2026: dalla parata di San Patrizio al banchetto con la Nigeria; Kate Middleton, la scelta da 60mila sterline per il futuro di George; La Bbc snobba i Royal nella giornata del Commonwealth. Colpa degli scandali a corte?; Il fantasma di Lady Diana Ora tormenta anche Kate.

Kate Middleton, la scelta da 60mila sterline per il futuro di GeorgeKate Middleton e il Principe William avrebbero scelto il Marlborough College per l’istruzione del Principe George (e la Principessa Charlotte) ... dilei.it

Kate Middleton assente al Royal Ascot, William si sfoga con sua suocera CaroleKate Middleton ha dato forfait all’ultimo minuto al Royal Ascot. William ha quindi accompagnato da solo Re Carlo e la Regina Camilla. Ma alle corse dei cavalli ha incontrato la suocera Carole ... dilei.it

Kate Middleton punta sul bianco e su una collana di perle e rose rosse vere. La principessa si è recata a Leicester per celebrare la comunità indiana britannica subito dopo il festival dei colori Holi. Al centro culturale Aakash Odedra Company ha assistito a per - facebook.com facebook

Kate Middleton e il Principe William insieme in un videomessaggio storico: il debutto in gallese per il San David’s Day x.com