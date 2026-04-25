Kate Middleton ha consolidato il suo ruolo all’interno della Famiglia Reale, passando molto tempo con i parenti del principe. La Principessa del Galles ha saputo instaurare rapporti di fiducia e simpatia anche con membri più anziani e inizialmente meno aperti. La sua presenza è diventata una costante negli incontri familiari, contribuendo a rafforzare i legami tra i vari componenti.

Kate Middleton si è perfettamente integrata con la Famiglia Reale. La Principessa del Galles trascorre molto tempo coi parenti di William e ha saputo ottenere la fiducia e la simpatia, anche con quelli più anziani e diffidenti. È riuscita persino a conquistare la Regina Camilla, anche se si vociferava di una certa rivalità tra le due donne. Kate Middleton, il primo incontro con Re Carlo e il loro rapporto oggi. Kate Middleton è entrata in contatto con la Famiglia Real e durante il fidanzamento con William, quindi qualche tempo prima del matrimonio. Non deve essere stato facile per una ragazza, nemmeno trentenne e di origini borghesi, interfacciarsi con la Regina Elisabetta e con l’allora Principe del Galles, Carlo.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, il vero rapporto con la Regina Camilla e gli altri parenti di William

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