kate middleton inchino a re carlo ma adombra la regina camilla

Durante la cerimonia del Commonwealth Day all’Abbazia di Westminster a Londra, Kate Middleton ha attirato l’attenzione con un inchino a Re Carlo, mentre ha mantenuto un comportamento che ha lasciato intendere una certa distanza rispetto alla Regina Camilla. La Duchessa di Cambridge si è presentata come figura centrale dell’evento, suscitando osservazioni sull’atteggiamento verso le altre componenti della famiglia reale.

Kate Middleton è stata la grande protagonista della cerimonia del Commonwealth Day presso l'Abbazia di Westminster a Londra. La Principessa del Galles ha fatto fronte comune con Re Carlo contro i contestatori e ha dimostrato il profondo legame con Sua Maestà, prima con un inchino formale e poi con un bacio sulla guancia. Camilla invece è rimasta nell'ombra della nuora acquisita, nonostante il look rosso fuoco che ha proposto. Kate Middleton, il legame speciale con Re Carlo. Kate Middleton si è presentata come una vera Regina alla cerimonia del Commonwealth Day che, per la prima volta dopo 37 anni, non è stata trasmessa dalla tv inglese. Un segno inquietante di come i britannici si stiano disinnamorando della Monarchia.

