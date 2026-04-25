Juventus Women Roma LIVE | Kullberg titolare confermata Rusek

Nella partita tra Juventus Women e Roma, valida per la diciannovesima giornata di Serie A Women, sono state confermate in campo le titolari Rusek e Kullberg. La cronaca della sfida include dettagli sulla formazione, moviola, risultato e tabellino. La partita si è svolta in un clima di grande attesa, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo sul terreno di gioco.

di Mauro Munno Juventus Women Roma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciannovesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Diciannovesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che, dopo la sosta, è alla resa dei conti. Le bianconere di Canzi sono attese dalla sfida con la Roma capolista e devono blindare il terzo posto che vale la Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Roma 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 12.30 Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Juventus Women Roma 0-0: risultato e tabellino.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Roma LIVE: Kullberg titolare, confermata Rusek Juventus - Roma 2-1: gli Highlights | Supercoppa femminile 2025 Notizie correlate Juventus Women Lazio LIVE: esordio per Rusek, Girelli titolareCalciomercato Juve, Moretto sicuro: «In estate ci saranno investimenti importanti. Ternana Juventus Women LIVE: Rusek titolare, Pinto alle spalle di Capeta-VangsgaardKoopmeiners via dalla Juve? Non solo il Galatasaray, sulle sue tracce anche la Roma: fissato il prezzo per evitare minusvalenze Restes Juve, il... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Juventus - Roma in Diretta Streaming | DAZN IT; Tabellino partita Juventus Women vs Roma Women; Sassuolo-Juve sfida chiave per il piazzamento in classifica, in vista delle semifinali; Calcio femminile, match clou Juventus-Roma nel 19° turno di Serie A. Scontri decisivi per la salvezza. Juventus women - Roma femminile dove vederla in Tv e streamingJuventus Women-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva anche su Rai Sport, in modalità gratuita disponibile sul digitale terrestre, perchè ritenuta la partita più importante della 19ª giornata della ... tag24.it Juventus Women Roma: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca liveJuventus Women Roma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciannovesima giornata di Serie A Women ... juventusnews24.com La Serie A Women manda in scena la sfida tra Juventus e Roma. Le giallorosse a caccia dei tre punti per ipotecare il titolo, mentre per le bianconere [ importante blindare il piazzamento per la Champions League. Dove vedere la partita nel primo - facebook.com facebook