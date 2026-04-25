Juventus | un paragone forte

Un paragone tra Robert Lewandowski e Carlos Tevez sta circolando tra gli appassionati, ispirato dalle parole di Fernando Llorente. La comparazione mira a descrivere il ruolo e la presenza dell’attaccante nel nuovo progetto della Juventus allenata da Luciano Spalletti. Per comprendere appieno questa analogia, bisogna ripercorrere la fase dell’ultimo ciclo di Antonio Conte sulla panchina bianconera.

Il paragone è forte, ma non casuale: Robert Lewandowski come Carlos Tevez. Un’idea che nasce dalle parole di Fernando Llorente e che fotografa perfettamente il momento della nuova Juventus targata Luciano Spalletti Per capire il senso del paragone bisogna tornare alla Juventus di Antonio Conte. In quella squadra, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: un paragone forte SERIE B JUVENTUS STRONGER THAN NOW (UN) RECOGNASIBLE JUVE Notizie correlate Leggi anche: Bergomi sull’Inter: «È una squadra forte, ma non in modo netto». Poi il paragone con la Juventus Bergomi sull’Inter: «E’ una squadra forte, ma non in modo netto». Poi il paragone con la JuventusDe Gea Juve, continuano le voci su un suo trasferimento a Torino: alla Fiorentina potrebbe andare questo calciatore bianconero Calciomercato Juve,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La classifica della Serie A al confronto con la scorsa stagione; Avrei dovuto temere un adolescente?: Simeone stronca Yamal, poi l'umiliante paragone con Ronaldo; Çalhano?lu e il grande cuore dell’Inter. Ma lasciate perdere il DOBLETE…; Lazio in finale, Cataldi e Motta: Partita difficile contro una squadra forte! Questa serata per i tifosi. Juventus, le parole di Capello: Con loro la Juve è da ScudettoFabio Capello, ex allenatore della Juve, ha parlato della situazione dei bianconeri, analizzando anche i nomi fatti per il mercato estivo. juvenews.eu Lewandowski fa gola alla Juve? Llorente: Per Spalletti può diventare ciò che è stato Tevez per ConteIl duello tra Milan e Juventus, avversarie domani sera a San Siro è molto probabile si possa ripetere - come spesso accade - anche la prossima. tuttomercatoweb.com #Stiller alla #Juventus Le caratteristiche del giocatore - facebook.com facebook #Bremer: “Alla #Juventus si galleggia da 6 anni. L’obiettivo minimo è la qualificazione alla Champions League, ma non significa che sia una stagione positiva. Qui si deve giocare per vincere, io voglio vincere. Qui sto sto bene, ma ho 29 anni e non posso asp x.com