Bergomi ha commentato l’Inter, descrivendola come una squadra forte, anche se non in modo netto. Durante un’intervista a Libero, ha fatto anche un confronto con la Juventus, senza approfondire dettagli o motivazioni. Le sue parole si sono concentrate sull’analisi delle caratteristiche della squadra nerazzurra e sul rapporto con la formazione torinese.

Zhegrova Juve, addio in estate? Questo club inglese è interessato al bosniaco. L’indiscrezione De Gea Juve, continuano le voci su un suo trasferimento a Torino: alla Fiorentina potrebbe andare questo calciatore bianconero Calciomercato Juve, Alvino fa il nome: «Spalletti ha chiesto alla società questo calciatore del Napoli». Le ultimissime Perin Juventus, il portiere è pronto a fare le valigie in estate: ecco qual è l’obiettivo dell’estremo difensore bianconero Calciomercato Juve LIVE: scelto Vicario per la porta. Boga verso il riscatto Juventus Next Gen, Braglia (Pontedera) attacca dopo la sconfitta coi bianconeri: «La spinta su Yeboah l’arbitro non l’ha vista, ma chi lo stabilisce!?» Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bergomi sull’Inter: «È una squadra forte, ma non in modo netto». Poi il paragone con la Juventus

Bergomi sull’Inter: «E’ una squadra forte, ma non in modo netto». Poi il paragone con la JuventusDe Gea Juve, continuano le voci su un suo trasferimento a Torino: alla Fiorentina potrebbe andare questo calciatore bianconero Calciomercato Juve,...

Bergomi: «Per l’Inter il Milan è la squadra più difficile. L’Inter è forte, ma non lo è in modo netto rispetto agli altri»Mercato Inter, concorrenza nella corsa a Vicario! C’è un altro top club di Serie A Calciomercato Inter LIVE: ultimo derby per Calhangoglu? La...

Una selezione di notizie su Bergomi sull.

Temi più discussi: Bergomi critico con Caressa su Inter e Napoli: Non puoi dire una cosa del genere. È scorretto; Bodo più forte di Galatasaray e Dortmund: la discutibile griglia di Bergomi; Bergomi: Vi spiego come Dimarco è diventato uno dei migliori mancini al mondo; Cosa è mancato all'Inter contro il Bodo secondo Beppe Bergomi.

Bergomi, leggenda dell’Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni in vista del derby della Madonnina contro il Milan. Cosa ha dettoBergomi, leggenda dell’Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni in vista del derby della Madonnina contro il Milan. Cosa ha detto Beppe Bergomi ha parlato a Libero in vista del derby di Milano, della ... calcionews24.com

Inter, scintille tra Caressa e Bergomi sull’eliminazione dalla Champions: il confronto acceso negli studi di Sky SportInter, scintille tra Caressa e Bergomi sull’eliminazione dalla Champions: il confronto acceso negli studi di Sky Sport La discussione sulla precoce eliminazione dell’Inter dalla Champions continua a t ... calcionews24.com

Primo Bergomi Professionista dal 1940 al 1954 Poderoso e generoso pistard, velocista, ha sempre accettato battaglia anche con avversari che parevano chiuderlo sulla carta, impegnandosi con la sua volata lunghissima che è stata la sua arma migliore e otte - facebook.com facebook

L'analisi di #Bergomi sulle italiane fa discutere Cosa ha detto x.com