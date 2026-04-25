Juventus | il futuro di Bremer

Il futuro di Gleison Bremer è di nuovo al centro delle discussioni della Juventus. La società sta valutando le prossime mosse per il difensore brasiliano, che ha già avuto un ruolo importante nella squadra. Le trattative in corso riguardano sia aspetti contrattuali sia eventuali offerte di altri club. Finora, non sono stati ufficializzati accordi o cambi di squadra. La situazione rimane in evoluzione e da seguire nelle prossime settimane.

Il futuro di Gleison Bremer è tornato al centro delle strategie della Juventus, ma stavolta il tema non è una possibile cessione: è la volontà, sempre più concreta, di costruire attorno a lui il nuovo ciclo bianconero Negli ultimi mesi le sirene della Premier League si sono fatte L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: il futuro di Bremer Juventus: ecco la verità sul futuro di Bremer III FcmNewsSport Notizie correlate Bremer Juventus, futuro in bilico a Torino per il difensore brasiliano? Ecco da cosa dipende la sua permanenzadi Angelo CiarlettaBremer Juventus, futuro in bilico per il difensore centrale brasiliano. Altri aggiornamenti Temi più discussi: La Juve del futuro va di fretta: da Alisson a Bernardo Silva, i nuovi assi di Spalletti; Il gol al Bologna non cambia il futuro di David: la Juventus fissa il prezzo per la cessione; La Juventus si interroga sul futuro di Nico Gonzalez: l'obbligo di riscatto si allontana ma l'Atletico Madrid ha un piano; Juventus, solo Yildiz meglio di David: il canadese raggiunge la doppia cifra e riapre il dibattito sul futuro. Pagina 4 | Allegri: Milan-Juve, Spalletti e il calcio imprevedibile. Su mercato e futuro...Su Pulisic: Per quanto riguarda la condizione fisica è migliorata da parte di tutti. Gimenez dopo sei mesi fermo non ha una condizione ottimale per il ritmo partita. Pulisic nelle ultime partite ha f ... tuttosport.com Cosa manca per la qualificazione in Champions, il futuro al Milan e le qualità della Juventus: parla AllegriAlla vigilia del big match contro la Juventus, posticipo domenicale della 34ª giornata di Serie A, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri si è presentato in conferenza stampa per parlare della sfid ... 90min.com La Juventus "vede" la Champions, ma Bremer non si accontenta. Il difensore suona la carica in vista della prossima stagione: "Io voglio vincere" - facebook.com facebook Selfie e autografi per Edon #Zhegrova all’uscita dalla Continassa #Juventus #Sportitalia x.com