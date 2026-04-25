L’allenatore della squadra ha parlato della partita di Champions in programma, definendola una sfida molto interessante. Ha detto che non si tratta di un momento decisivo, ma che comunque la partita va vinta. Ha evitato di accentuare le pressioni, mantenendo un tono equilibrato mentre ha sottolineato l’importanza dell’incontro per la squadra. La partita si svolgerà in un contesto di grande attesa e attenzione.

Allegri e la sfida Champions: “Non è uno snodo, ma va vinta”. Massimiliano Allegri ha presentato il posticipo contro la Juventus con il consueto equilibrio, cercando di allontanare le pressioni eccessive ma sottolineando l’importanza della posta in palio. Per il tecnico rossonero, il match di San Siro non L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Allegri “Contro la Juve sarà una partita bellissima”

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