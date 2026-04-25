L'arrivo di un nuovo centrocampista dalla Ligue 1 sembra ormai certo per la Juventus, secondo alcune notizie ufficiali. Si tratta di un giocatore che dovrebbe rafforzare il reparto mediano della squadra, con dettagli specifici ancora da definire. La trattativa sembra aver raggiunto una fase avanzata, e nelle prossime settimane si attendono eventuali annunci ufficiali. La società non ha ancora commentato pubblicamente, ma le fonti vicine al club confermano la trattativa in corso.

Arrivano conferme importanti su quello che potrebbe essere il primo colpo in entrata della Juventus: i dettagli. Juve sempre concentratissima sulle operazioni da portare a termine in estate per rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti. La dirigenza di corso Galileo Ferraris ha intenzione di allestire una grande squadra, capace sia di competere nuovamente per la conquista dello scudetto in Italia sia di recitare un ruolo da protagonista in Europa. Per farlo, servono calciatori di qualità e di esperienza come Pierre-Emile Hojbjerg, da tempo nel mirino proprio della Juventus. Il centrocampista classe ’95 dell’Olympique Marsiglia e della nazionale danese – secondo quanto riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’ – piacerebbe tantissimo a Luciano Spalletti e ora la Juve potrebbe effettuare un primo tentativo concreto.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, conferme sul nuovo centrocampista: arriva dalla Ligue 1

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