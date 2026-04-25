Jesolo la sfida al traffico | il piano per sbloccare il lido

A Jesolo si lavora a un piano per alleggerire il traffico nel centro del lido. La proposta prevede l’installazione di parcheggi scambiatori e altre soluzioni per migliorare la circolazione stradale. La Confapi Dal Cin ha presentato un masterplan che mira a facilitare gli spostamenti dei visitatori e dei residenti, cercando di ridurre la congestione nelle zone più trafficate. La proposta è al momento oggetto di discussione tra le autorità locali.

? Cosa sapere Confapi Dal Cin propone un masterplan con parcheggi scambiatori per la viabilità di Jesolo.. La strategia mira a decongestionare il lido tramite navette e potenziamento delle piste ciclabili.. A Jesolo, il presidente locale di Confapi Dal Cin propone un masterplan per la viabilità cittadina con l’obiettivo di risolvere i congestionamenti stradali all’imminente arrivo della stagione turistica. La questione del traffico torna a battere alle porte della città balneare proprio mentre si preparano le strutture per l’estate. Secondo quanto evidenziato da Dal Cin, l’incremento dei flussi veicolari in entrata e in uscita rappresenta una sfida ricorrente che richiede una visione d’insieme, capace di andare oltre i singoli interventi puntuali per abbracciare una gestione macroscopica dell’intero sistema urbano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jesolo, la sfida al traffico: il piano per sbloccare il lido Notizie correlate Arezzo verso la metro di superficie: il piano per sbloccare il trafficoIl candidato sindaco della Coalizione Civica, Marco Donati, ha presentato il piano Arezzo Intermodale, una strategia per decongestionare la viabilità... Tram, la sfida della mobilità: 5 strategie per sbloccare il trafficoIl sistema di trasporto su ferro della metropoli lombarda affronta una sfida cruciale per il superamento dei limiti operativi che frenano la mobilità... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Jesolo Gourmet Festival: torna l’alta cucina con vista mare; Jesolo si prepara all’IRONMAN 70.3 Venice-Jesolo 2026: sport, spettacolo e viabilità modificata; Blanco rinasce a Jesolo: Mi fate sentire a casa, il ritorno che conquista il pubblico. Ginnastica artistica, l'Italia sfida gli USA al Trofeo di Jesolo tra big e ritorniLa grande stagione della ginnastica artistica entra nel vivo nel weekend del 28-29 marzo con il Trofeo di Jesolo, la ribattezzata Classicissima di Primavera della Polvere di Magnesio. Questo ... it.blastingnews.com RDS 100% Grandi Successi. . Il "palasport tour 2026" di elisa è ufficialmente iniziato. . Si è aperta ieri sera a Jesolo la nuova stagione live di Elisa. Debutto in un palazzo del turismo gremito. il tour toccherà i principali palasport del paese nelle prossime setti - facebook.com facebook Jesolo, una storia di 100 anni con firma degli imprenditori bresciani x.com