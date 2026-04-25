Jerez Arbolino travolge la Moto2 | dominio totale sotto la pioggia

Durante le prove libere della Moto2 a Jerez, Tony Arbolino ha segnato il miglior tempo di 1:53.516 nel terzo turno, stabilendo un netto vantaggio rispetto a Mario Aji, che ha concluso con circa mezzo secondo di ritardo. La sessione si è svolta sotto la pioggia, influenzando le prestazioni dei piloti e i tempi sul giro. Arbolino si è posizionato davanti a tutti con un’andatura dominante durante questa fase di qualifiche.

? Cosa sapere Tony Arbolino segna 1:53.516 nel terzo turno prove libere Moto2 a Jerez.. Il pilota REDS Fantic stacca Mario Aji di mezzo secondo sotto la pioggia.. Tony Arbolino domina il terzo turno di prove libere a Jerez con un tempo di 1:53.516, staccando Mario Aji di mezzo secondo mentre la pioggia mette in difficoltà Celestino Vietti. Sabato 25 aprile 2026, il circuito spagnolo di Jerez De La Frontera è stato teatro di una sessione decisiva per la Moto2. Sotto una pioggia battente che ha trasformato l’asfalto in una superficie scivolosa e imprevedibile, il pilota della REDS Fantic Racing ha dimostrato una gestione della gomma e una precisione millimetrica nelle traiettorie superiori al resto del gruppo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jerez, Arbolino travolge la Moto2: dominio totale sotto la pioggia Notizie correlate Moto2: Celestino Vietti in spolvero nella FP1 del GP di Spagna, Arbolino in top-14 a JerezUn ottimo Celestino Vietti si è piazzato al secondo posto al termine della prima sessione di prove libere valida per il GP della Spagna, appuntamento... Leggi anche: Moto2, Arbolino detta legge sul bagnato nel terzo turno di libere a Jerez, lontano Vietti