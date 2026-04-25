È stato inaugurato l’itinerario permanente dedicato a Gramsci a Roma, con l’installazione di una targa al Quisisana dotata di un QR code. La creazione del percorso è stata possibile grazie alle oltre 2.500 firme raccolte a dicembre 2023 dai lettori e dalle lettrici de il manifesto. La targa rappresenta un punto di partenza per conoscere meglio il pensatore e il suo legame con la città.

Finalmente l’itinerario permanente Gramsci a Roma. Le oltre 2.500 firme raccolte a dicembre 2023 dai lettori e lettrici de il manifesto hanno ottenuto un risultato. La Clinica Quisisana – dove morì il 27 aprile 1937 – ha dato il via libera alla Fondazione Gramsci e al Comune per installare una targa con un Qr Code all’entrata della Casa di cura dei Parioli, storica proprietà della famiglia Ciarrapico. Proprio lì lunedì, in occasione del 89esimo anniversario della morte del grande intellettuale sardo, alle ore 17 sarà presentato l’itinerario Gramsci a Roma. NELLA CAPITALE Gramsci trascorse due anni e 7 mesi, prima della lunga detenzione, la cui ultima parte lo rivedrà nella capitale, scontare la pena già molto malato alla clinica Quisisana.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Itinerario «Gramsci a Roma», al Quisisana una targa con Qr code

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