Italia precipita aereo! Morte devastante

Un aliante è precipitato nel primo pomeriggio del 25 aprile nella zona montana della Val di Non, in Trentino. L’incidente è avvenuto intorno alle 16 nella località di Preghena, sul versante del Monte Pin, nel comune di Livo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma si sono riscontrate conseguenze tragiche. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora in fase di approfondimento.

Un grave incidente aereo con aliante ha colpito nel pomeriggio del 25 aprile la zona montana della Val di Non, in Trentino, dove un velivolo è precipitato attorno alle 16 nella località di Preghena, sul versante del Monte Pin, nel territorio comunale di Livo, provincia di Trento. L’aliante si è schiantato a circa 2mila metri di quota in un’area particolarmente impervia e difficile da raggiungere, rendendo da subito complesso l’intervento dei soccorsi. Il pilota, unico occupante del mezzo, è morto nell’impatto e ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Dinamica e soccorsi. Le prime informazioni indicano che il velivolo avrebbe perso quota improvvisamente durante il volo sopra le montagne della Val di Non, finendo per precipitare in una zona boschiva isolata del Monte Pin.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, precipita aereo! Morte devastante UFO Disclosure Shock: Origine degli Alieni Notizie correlate Italia, aereo precipita sulla spiaggia: terrore puro. Cosa è successoUn aereo ultraleggero precipita sulla sabbia, a pochi metri dal mare, interrompendo la quiete della costa tirrenica cosentina. “Schianto devastante”. Tragedia in Italia, cavalli impazziti in strada: morte atroceIl crepuscolo stava calando silenzioso, avvolgendo il paesaggio in quella luce incerta che confonde i profili e stanca lo sguardo di chi guida dopo... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Aereo precipita e si ribalta in un campo: pilota estratto dalle lamiere; Precipita un Jet-Cri-Cri, morto il pilota; Provare per credere, la vera storia del mobilificio Aiazzone: il successo degli anni '80, la tragica morte del patron, i guai giudiziari; PETROLIO - La famiglia di ENRICO MATTEI diffida GIORGIA MELONI dall'uso del nome per il Piano. Italia, precipita aereo! Morte devastanteUn grave incidente aereo con aliante ha colpito nel pomeriggio del 25 aprile la zona montana della Val di Non, in Trentino, dove un velivolo è precipitato ... thesocialpost.it Il presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia, in occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione: «Oggi celebriamo libertà e democrazia» - facebook.com facebook Llorente: “All’Italia uno come Allegri servirebbe. Milan-Juventus Ecco chi la deciderà” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com