iron maiden arrivano a milano col nuovo tour run for your lives world tour

Per la prima volta nella storia, lo Stadio San Siro di Milano ospiterà un evento heavy metal: gli IRON MAIDEN. Per la prima volta nella storia, lo Stadio San Siro di Milano ospiterà un evento heavy metal: gli IRON MAIDEN annunciano le nuove date del loro “Run For Your Lives World Tour” e tra queste ci sarà anche un concerto in Italia. La band, reduce dal clamoroso successo ottenuto allo Stadio Euganeo di Padova lo scorso luglio, si esibirà dal vivo alla cosiddetta Scala del Calcio il 17 giugno 2026, per celebrare nuovamente con i fan italiani i 50 anni di carriera e proporre una scaletta di grandi successi estrapolati dagli album che vanno dall’omonimo debutto, uscito nel 1980, fino a “Fear Of The Dark” del 1992.🔗 Leggi su 361magazine.com

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