Durante un viaggio in Europa, Reza Pahlavi ha accusato i media occidentali di ignorare le violenze e le vittime delle proteste in Iran. In un discorso pubblico, ha affermato che i media non danno visibilità alle violazioni dei diritti umani avvenute nel paese, sottolineando il silenzio che circonda queste vicende. Le sue dichiarazioni sono state rivolte anche alle autorità europee e ai giornalisti presenti.

? Cosa sapere Reza Pahlavi accusa i media europei di ignorare le vittime dei manifestanti in Iran.. Il leader denuncia il silenzio sulle violazioni dei diritti umani durante il tour europeo.. Reza Pahlavi accusa i giornalisti europei di ignorare le stragi dei manifestanti in Iran per concentrarsi su critiche rivolte a Israele e agli Stati Uniti. Il primogenito dell’ultimo Scià di Persia ha utilizzato un messaggio video su X dopo un recente tour nel continente per denunciare il silenzio mediatico sulle vittime del regime di Teheran. La lotta per la democrazia contro l’indifferenza mediatica. Durante le sue recenti visite in Europa, Reza Pahlavi ha cercato un contatto diretto con l’opinione pubblica e le istituzioni per dare voce ai milioni di cittadini iraniani attualmente prigionieri del sistema di Teheran.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran, l’urlo di Pahlavi: “L’Europa ignora il sangue dei manifestanti

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