Scegliamo di restare umani | l’urlo dei ragazzi di Lampedusa che squarcia il silenzio dell’Europa

Da agrigentonotizie.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bruxelles, gli studenti di un liceo di Lampedusa hanno portato la loro voce, affermando di aver scelto di mantenere la propria umanità. La loro testimonianza si è fatta sentire con forza, rompendo il silenzio su questioni legate all’immigrazione e alle difficoltà vissute sull’isola. Le parole degli studenti sono state un appello diretto, senza giri di parole, rivolto alle istituzioni europee e all’opinione pubblica.

"Abbiamo scelto di restare umani". Non una semplice testimonianza quella portata a Bruxelles dagli alunni dell'istituto omnicomprensivo Luigi Pirandello di Lampedusa. Le parole di quegli adolescenti, "abituati" loro malgrado a sbarchi e tragedie, hanno tentato di far comprendere come si vive su.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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