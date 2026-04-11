Scegliamo di restare umani | l’urlo dei ragazzi di Lampedusa che squarcia il silenzio dell’Europa

A Bruxelles, gli studenti di un liceo di Lampedusa hanno portato la loro voce, affermando di aver scelto di mantenere la propria umanità. La loro testimonianza si è fatta sentire con forza, rompendo il silenzio su questioni legate all’immigrazione e alle difficoltà vissute sull’isola. Le parole degli studenti sono state un appello diretto, senza giri di parole, rivolto alle istituzioni europee e all’opinione pubblica.

"Abbiamo scelto di restare umani". Non una semplice testimonianza quella portata a Bruxelles dagli alunni dell'istituto omnicomprensivo Luigi Pirandello di Lampedusa. Le parole di quegli adolescenti, "abituati" loro malgrado a sbarchi e tragedie, hanno tentato di far comprendere come si vive su.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it A Terezin per restare umani: il viaggio “Sulle tracce dell’Europa” delle quinte classiIl viaggio d'istruzione ha coinvolto studenti e studentesse dell’Iiss “Epifanio Ferdinando” di Mesagne, con visita al ghetto ebraico e all'ex campo... Il massacro dei giovani iraniani, e un mondo che non può restare in silenzioDa settimane in Iran il regime reprime con una violenza senza precedenti le proteste di una generazione che chiede più libertà.