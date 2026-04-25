Il ministro degli Esteri ha commentato le recenti scelte diplomatiche della leader italiana, suggerendo che dopo l'incontro con Putin, non dovrebbe più incontrare figure come Netanyahu e Trump. Secondo le sue parole, la condanna dell’aggressione russa in Ucraina dovrebbe portare a una netta distinzione con altri leader coinvolti in presunti crimini internazionali. La dichiarazione si inserisce nel dibattito sulle relazioni internazionali e sulla coerenza delle posizioni politiche.

“La Meloni se ricollega questa esclusione di Putin all’aggressione russa, che noi abbiamo condannato perché illegale, in Ucraina, dovrebbe dire che non può più incontrare Netanyahu e lo stesso Trump, perché si sono macchiati di crimini contro l’umanità e di palesi violazioni internazionali. Quindi la Meloni ha una visione del diritto internazionale a doppio, triplo, standard. Così perde credibilità. L’Italia e il governo devono assolutamente battersi in Europa perché s’interrompa l’accordo tra l’Unione Europea e Israele, devono riconoscere lo Stato di Palestina e devono imporre sanzioni finanziarie, come è stato fatto per Putin, e noi le abbiamo sottoscritte, a Netanyahu e a tutti i responsabili del genocidio”.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Iran, Conte: Dopo Putin, Meloni non dovrebbe piu' incontrare Trump e Netanyahu

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