Botte "annunciate" ai gestori di un bar intervenuti in difesa del titolare. È accaduto al "412", un locale di via Segre a Opera. Un’aggressione violenta, durata circa un’ora, che sembrava non avere fine. Il bar 412 non è un locale frequentato da clienti dediti a schiamazzi o comportamenti molesti per i residenti dei piani superiori. Al contrario, è spesso ritrovo di persone over 40 che la sera si incontrano per un aperitivo; talvolta viene proposta anche della musica. Le attività si concludono alle 21.30, non per obbligo ma per scelta del titolare. Tutto questo, però, non è bastato a una madre e una figlia che vivono al piano superiore del bar.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Infastidite dal bar sotto casa prendono a botte gestori e clienti

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