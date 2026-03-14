Aggredisce clienti e gestori di un bar Arriva il Daspo urbano

I carabinieri di Paliano hanno applicato un Daspo Urbano a un uomo di 34 anni. L’ordine è stato emesso dal Questore della provincia di Frosinone e riguarda un soggetto già arrestato lo scorso 5 gennaio 2026. La misura vieta all’uomo di accedere alle aree urbane dove si sono svolti episodi di aggressione ai clienti e ai gestori di un bar.

I fatti sono avvenuti lo scorso gennaio. L'uomo, di 34 anni, era stato tratto in arresto I carabinieri di Paliano hanno proceduto, nei giorni scorsi, ad applicare un Daspo Urbano. Il Divieto di Accesso alle Aree Urbane è stato emesso dal Questore della Provincia di Frosinone nei confronti di un 34enne del posto già tratto in arresto lo scorso 5 gennaio 2026. In quella data, infatti, l'uomo si era presentato all'interno di un noto bar della cittadina in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche. Dopo aver importunato i clienti e la barista, nonché il gestore del bar, l'uomo era stato fermato dai carabinieri, intervenuti tempestivamente con una pattuglia, ma non senza problemi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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