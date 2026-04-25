Incidente mortale sulla Casilina perde la vita un motociclista della zona

Un incidente mortale si è verificato lungo la via Casilina, tra i comuni di Cassino e Villa Santa Lucia, nel sud della provincia di Frosinone. Un motociclista della zona ha perso la vita a seguito dello scontro avvenuto sulla strada, che ha coinvolto più veicoli. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine. Nessun’altra persona è rimasta ferita nell’incidente.

Ancora sangue sulle strade del basso Lazio. Un drammatico incidente stradale si è verificato lungo la via Casilina, nel tratto compreso tra i comuni di Cassino e Villa Santa Lucia nel sud della provincia di Frosinone. Per cause che sono tuttora al vaglio delle forze dell'ordine, un’automobile.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Rimini incidente mortale sulla Marecchiese a Vergiano Notizie correlate Leggi anche: Incidente mortale sulla Casilina, perde la vita un motociclista Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Incidente mortale sulla Casilina, perde la vita un motociclista della zona; Cassino, Scontro auto-scooter: muore l'uomo alla guida del mezzo a due ruote - Foto 1 di 2; Gravissimo incidente sulla Casilina, si teme il peggio; Dramma sulla Casilina: motociclista 52enne perde la vita nello scontro con un'auto. Roma, auto contro moto sulla Casilina: morto centauro. A Coccia di Morto travolto e ucciso un pedoneIl mezzo si è ribaltato, si indaga sull'identità della vittima e sui motivi per cui procedeva in mezzo alla carreggiata ... roma.corriere.it Scontro mortale auto-moto, la vittima è Rolando TortolaniScontro frontale sulla Casilina nord, a pochi passi dall’ingresso di Cassino. Nel violento impatto tra uno scooter e un’auto a perdere la vita è stato Rolando Tortolani, classe ’74 di Cassino, magazzi ... ciociariaoggi.it Dramma nel pomeriggio. Il motociclista è deceduto dopo l’impatto con il mezzo agricolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile https://www.lacnews24.it/cronaca/incidente-mortale-nel-vibo - facebook.com facebook