Incidente mortale a Fiumicino pedone investito e ucciso nella notte Tre persone all' ospedale

Nella notte a Fiumicino si è verificato un incidente stradale che ha causato la morte di un pedone. L’uomo, ancora senza identità conosciute, è stato investito poco dopo la mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e tre persone sono state ricoverate in ospedale per le ferite riportate. La scena si è svolta a breve distanza da Roma, in una zona di passaggio pedonale.

Incidente mortale nella notte a pochi passi da Roma. Un uomo, le cui generalità sono ancora sconosciute, è stato investito e ucciso poco dopo la mezzanotte. Incidente mortaleIl sinistro letale si è verificato a mezzanotte e mezza, in viale Coccia di Morto, a metà strada tra Fiumicino e Focene.🔗 Leggi su Romatoday.it

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Incidente stradale in cui un pedone è stato investito e ucciso dopo un incidente auto.**Un uomo è morto dopo essere stato travolto da un veicolo dopo un incidente stradale.

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