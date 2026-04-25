Incidente a Campi Bisenzio auto si ribalta

Da firenzetoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di ieri, poco prima delle 2, un incidente si è verificato in via Francesco Ferrucci a Campi Bisenzio. Un uomo di 57 anni ha perso il controllo della sua auto, un SUV compatto di lusso, e si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il conducente in ospedale. La strada è rimasta bloccata temporaneamente durante le operazioni di soccorso.

Ieri notte, poco prima delle 2, un uomo di 57 anni è stato trasportato in ospedale dopo essersi ribaltato con la propria auto, un SUV compatto di lusso, in via Francesco Ferrucci a Campi Bisenzio. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe imboccato la strada provenendo dall’arteria.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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