Incidente a Campi Bisenzio auto si ribalta

Nella notte di ieri, poco prima delle 2, un incidente si è verificato in via Francesco Ferrucci a Campi Bisenzio. Un uomo di 57 anni ha perso il controllo della sua auto, un SUV compatto di lusso, e si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il conducente in ospedale. La strada è rimasta bloccata temporaneamente durante le operazioni di soccorso.

Ieri notte, poco prima delle 2, un uomo di 57 anni è stato trasportato in ospedale dopo essersi ribaltato con la propria auto, un SUV compatto di lusso, in via Francesco Ferrucci a Campi Bisenzio. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe imboccato la strada provenendo dall’arteria.🔗 Leggi su Firenzetoday.it ASSALTO A FURGONE PORTAVALORI SULLA LECCE-BRINDISI #news #shorts Notizie correlate Leggi anche: Incidente a Borgo Piave, un'auto si ribalta Incidente, si schianta contro un'auto parcheggiata e poi si ribaltaPerde il controllo dell’auto, si schianta contro una macchina parcheggiata a bordo strada e poi si ribalta. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Incidente frontale, quattro persone ferite. Strada chiusa momentaneamente; Calciatore morì, gip dispone incidente probatorio su cardiopatia; Furgone incendiato nella notte; Weekend di grandi risultati tra Lanuvio, Lucca e Firenze per l’Atletica Prato. Incidente a Campi Bisenzio, auto si ribaltaEd è questo che sostieni quando scegli di aiutarci: un lavoro fatto di controlli, fonti, tempo e firme. Con due caffè al mese sostieni il nostro impegno e contribuisci a tenere in piedi ... firenzetoday.it Incidente frontale, quattro persone ferite. Strada chiusa momentaneamenteIn via San Quirico, in zona Gigli, intorno alle ore 14.15 un incidente ha visto coinvolte due auto, che si sarebbero scontrate frontalmente. Sul posto il 118 per i soccorsi, i Vigili del Fuoco per la ... 055firenze.it Venerdi 8 maggio dalle ore 19:00 fino alle 22:15 all'HANGAR CAFFE' a Campi Bisenzio IL CECCO in STORNELLI FIORENTINI con MUSICA e KARAOKE Una serata ricca di musica, divertimento e canzoni toscane a chitarra All'interno di HANGAR SPRI - facebook.com facebook