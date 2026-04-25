In 90 giorni sequestrati 152 mezzi senza polizza

In un periodo di tre mesi, la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia ha sequestrato più di 150 veicoli privi di polizza assicurativa. L’operazione si è concentrata sul controllo e sulla repressione di questa violazione, portando al ritiro forzato di numerosi mezzi. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle caratteristiche dei veicoli o alle modalità di intervento della polizia.

In tre mesi sono stati sequestrati, dalla polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia, oltre 150 mezzi senza assicurazione. Gli agenti continuano quindi ad operare ogni giorno sul territorio di propria competenza sul fronte della sicurezza stradale con controlli mirati alla prevenzione degli incidenti, tutela degli utenti più esposti e contrasto dei comportamenti più pericolosi alla guida. "Nel primo trimestre del 2026 – spiega Fabrizio Corti, presidente dell’Unione – il Corpo ha rilevato 151 sinistri stradali di cui 45 con feriti e uno purtroppo con esito mortale: un dato che richiama ancora una volta l’attenzione sulla necessità di mantenere altissimo il livello di presidio e prevenzione sulle strade".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In 90 giorni sequestrati 152 mezzi senza polizza Notizie correlate Assicurazioni, rischio polizza anche per i mezzi fermi in garage(Adnkronos) – Obbligo di stipulare una polizza Rc auto anche per veicoli non utilizzati e bloccati per anni nei box o in spazi privati? Il decreto... Polizza stagionale e mezzi "statici", come cambia l'Rc autoCi sono importanti novità per quanto riguarda l'Rc auto, ossia l'assicurazione obbligatoria per legge per poter far circolare un veicolo a motore. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: In 90 giorni sequestrati 152 mezzi senza polizza; Droga: quasi 10 kg fra hascisc, cocaina, crack sequestrati in pochi giorni; Guardia di Finanza: maxi-sequestro di stupefacenti. ***Gdf Salerno, blitz antidroga tra Cava de’ Tirreni e Vietri: sequestrati cocaina, hashish e crack La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha intensificato nei giorni scorsi i controlli per la prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze st - facebook.com facebook