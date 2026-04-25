Immagini osé nel salone A giudizio l’ex fidanzato

Un uomo è stato chiamato a comparire in tribunale dopo che sono state diffuse immagini osé nel salone di un edificio pubblico. La vicenda nasce dalla fine di una relazione sentimentale e riguarda accuse di diffusione non autorizzata di materiale intimo. Le indagini hanno portato alla richiesta di un procedimento giudiziario, che si concentra sulle modalità di condivisione di contenuti privati senza consenso.

Dalla fine di una relazione sentimentale alle aule di tribunale, con accuse pesanti che chiamano in causa uno dei reati più discussi degli ultimi anni: la diffusione non consensuale di immagini intime. È in questo scenario che si muove la vicenda che vede imputato un uomo di 44 anni di Arezzo, rinviato a giudizio con l’accusa di aver mostrato e diffuso foto sessualmente esplicite della ex compagna. Il procedimento entrerà nel vivo il prossimo 24 giugno, quando davanti al giudice inizierà il dibattimento chiamato a fare luce su una storia che si inserisce nel contesto di una relazione finita tra tensioni e contrasti. Secondo la ricostruzione della Procura, i fatti si sarebbero sviluppati in due momenti distinti, tra settembre e dicembre 2025.🔗 Leggi su Lanazione.it

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The mistress kissed her husband at a press event; the wife lost hope and left the country!

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