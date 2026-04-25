Il Tottenham torna al successo vince 1-0 con l'ultima della Premier ma resta terzultimo in classifica

Il Tottenham ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro i Wolves in una partita valida per la Premier League, segnando il gol decisivo negli ultimi minuti. La squadra di De Zerbi ha conquistato i tre punti, mentre gli Spurs rimangono al terzultimo posto in classifica, a due punti dal West Ham, che ha vinto anche lui nello stesso turno. La vittoria rappresenta il primo risultato positivo dopo diversi mesi per il club londinese.