Il Tottenham torna al successo vince 1-0 con l'ultima della Premier ma resta terzultimo in classifica
Il Tottenham ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro i Wolves in una partita valida per la Premier League, segnando il gol decisivo negli ultimi minuti. La squadra di De Zerbi ha conquistato i tre punti, mentre gli Spurs rimangono al terzultimo posto in classifica, a due punti dal West Ham, che ha vinto anche lui nello stesso turno. La vittoria rappresenta il primo risultato positivo dopo diversi mesi per il club londinese.
Il Tottenham vince 1-0 in casa dei Wolves e ritrova i tre punti dopo mesi. De Zerbi e gli Spurs restano però terzultimi a due punti dal West Ham, altrettanto vittorioso.🔗 Leggi su Fanpage.it
Tottenham-Sunderland 1-1: gol e highlights | Premier League
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