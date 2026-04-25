Lo scrittore vietnamita-statunitense Ocean Vuong ha spesso integrato la fotografia nel suo modo di scrivere, utilizzandola come strumento durante il processo di creazione delle sue opere. La sua attenzione si rivolge sia alle immagini visive che alle emozioni che esse suscitano, creando un collegamento tra immagini e parole. Questa pratica si riflette nel suo approccio artistico, che combina elementi visivi e letterari per esplorare temi legati alla memoria e all’identità.

Ocean Vuong è considerato tra i più talentuosi scrittori della sua generazione. I suoi ultimi libri usciti in italia sono la raccolta di poesie Il tempo è una madre (Guanda 2023) e il romanzo L’imperatore della gioia (Guanda 2025). Nato in Vietnam nel 1988 e cresciuto in Connecticut, negli Stati Uniti, con la madre manicurista in un centro estetico, finora aveva raccontato la sua storia familiare e personale attraverso la poesia e la narrativa. La fotografia, però, ha sempre fatto parte del suo processo di scrittura e ora, per la prima volta, le immagini diventano protagoniste. In mostra fino al 10 maggio al Center for photography at Woodstock (CpW) di New York, S?ng (“vivere” in vietnamita) raccoglie una serie di immagini molto intime legate a un evento cruciale dell’esistenza di Vuong: la morte della madre, avvenuta nel 2019.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Il tempo e la madre

Mi profesora se convirtió en mi madre#movie #shorts

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