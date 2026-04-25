Nel cuore del Carso, un animale particolare vive nelle grotte di Postumia, tra Slovenia, Croazia e Venezia Giulia. Si tratta di un proteo, un anfibio che si nasconde nelle acque sotterranee di un sistema carsico. Negli ultimi anni, l'inquinamento delle falde acquifere ha messo a rischio la sopravvivenza di questa creatura, che da secoli si adatta all’ambiente sotterraneo. La sua presenza rappresenta un esempio di specie che vive in ambienti molto delicati.

? Cosa sapere Il proteo abita le Grotte di Postumia tra Slovenia, Croazia e Venezia Giulia.. L'inquinamento delle falde minaccia la sopravvivenza di questi anfibi nel sistema carsico.. A meno di cinquanta chilometri da Trieste, nel cuore del sistema carsico sloveno, le Grotte di Postumia custodiscono segreti biologici millenari e la verità dietro le leggende di draghi che abitavano il sottosuolo tra il Seicento e il Settecento. Per secoli, le popolazioni locali hanno interpretato come prole di creature fantastiche i piccoli animali che le piene d’acqua trascinavano fuori dalle profondità delle cavità sotterranee. Solo nel 1768 la scienza ha...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il segreto del Carso: il misterioso “drago” che sfida il tempo

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