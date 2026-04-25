I social media hanno un impatto crescente sulle opinioni delle persone, influenzando il modo in cui si formano le idee e i pensieri collettivi. Spesso si ha la sensazione che i contenuti che si condividono o si visualizzano siano fortemente orientati dai meccanismi delle piattaforme stesse. Tuttavia, questa percezione si unisce anche alle dinamiche interne alla mente e ai rapporti sociali tra gli utenti.

Come mai a volte abbiamo la sensazione che i nostri pensieri siano “controllati” dai social media? La riposta non è solo negli algoritmi, ma si trova proprio nella nostra mente e nei nostri rapporti sociali Quand’è stata l’ultima volta che dopo aver letto una notizia abbiamo ragionato su quest’ultima, senza altri stimoli da parte dei social media? La nostra società, e soprattutto il mondo dell’informazione, ha cambiato forma. Spesso accade che l’essere umano si adatta semplicemente a questi cambiamenti.Ma cosa si nasconde dietro a questa nuova società piena di stimoli? La nostra mente gioca un ruolo fondamentalenel modo in cui i mass media ci coinvolgono e riescono a formare delle idee o delle opinioni.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Il ruolo dei social media nel formare opinioni collettive

« On arrive à la fin des mensonges, les propagandistes ne sont plus crédibles » – Ivan Rioufol

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