Il problema delle calvizie? Si risolve con i pigmenti

Un parrucchiere con trent’anni di esperienza ha aperto un centro a Ferrara dedicato alla tricopigmentazione, una tecnica per contrastare la calvizie. Dopo aver frequentato corsi con i professionisti più rinomati a livello internazionale, ha deciso di proporre questa soluzione innovativa nel suo studio di via Bologna. La procedura utilizza pigmenti specifici per ricreare l’effetto dei capelli rasati o per coprire le aree diradate.

Dopo 30 anni di carriera come parrucchiere in un prestigioso salone e diversi corsi coi migliori al mondo, Andrea Quintavall, 50 anni e due baffi alla mustache rivolti verso l’alto, è il primo a Ferrara a proporre la tricopigmentazione, nel proprio studio di via Bologna. Simula la presenza di capelli tramite micro-depositi di pigmento, creando un ’effetto rasato’. Molto apprezzata per calvizie estese, diradamenti o cicatrici, offre un aspetto naturale, è indolore e richiede ritocchi periodici, distinguendosi dai tatuaggi classici. Di cosa di tratta? "È una disciplina altamente specializzata, tra estetica avanzata e percezione identitaria. Non si tratta semplicemente di un trattamento tecnico, ma di un intervento mirato a ristabilire un equilibrio visivo e psicologico spesso compromesso dalla perdita dei capelli".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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