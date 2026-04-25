Il plauso bipartisan | Celebriamo una voce libera e autorevole

Durante l'inaugurazione di ’Occhi sulla storia’, diverse autorità politiche hanno partecipato all'evento, che ha ripercorso 140 anni di avvenimenti importanti raccontati dal Resto del Carlino. Il momento è stato accompagnato da un riconoscimento bipartisan, con il commento che si celebra una voce libera e autorevole. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti di vari schieramenti politici, tutti uniti nel celebrare la storia raccontata dal quotidiano.

Sono state numerose le autorità politiche che hanno preso parte all’inaugurazione di ’Occhi sulla storia’, e hanno ripercorso 140 anni di eventi significativi del passato raccontati dal Resto del Carlino. "Per i modenesi – sottolinea il senatore di Fd’I Michele Barcaiuolo – il Carlino è un pezzo di famiglia. Molti di noi sono cresciuti con il nonno o il papà che portavano a casa questo giornale. Un quotidiano che, come valore aggiunto, apre uno squarcio sul territorio all’interno di un giornale nazionale". L’onorevole Stefano Vaccari, deputato del Pd, ha invece ricordato l’importanza dell’iniziativa. "Un’occasione per celebrare una voce libera – le parole di Vaccari – che ha contribuito a tenere in piedi la democrazia da quando è nata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il plauso bipartisan: "Celebriamo una voce libera e autorevole" Notizie correlate Morte Zichichi, Lionti (Uil Sicilia): "Perdiamo una voce autorevole della scienza e della cultura"La Uil Sicilia esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Antonino Zichichi, figura di straordinario rilievo nel panorama scientifico... Addio a Vittorio Messori, voce autorevole del pensiero cattolicoABBONATI A DAYITALIANEWS La scomparsa dello scrittore e giornalista Si è spento all’età di 84 anni Vittorio Messori, tra i più importanti apologeti...