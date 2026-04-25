Il Pescara non sa più vincere la salvezza diretta è ormai un miraggio

Il Pescara di mister Gorgone ha ottenuto un solo punto nella partita contro la Juve Stabia, terminata 1-1. Nonostante il sostegno di circa quindicimila tifosi allo stadio Adriatico-Cornacchia, la squadra non è riuscita a conquistare la vittoria. La classifica si fa sempre più difficile e la salvezza diretta appare ormai molto vicina. La formazione biancoazzurra non vince da diverse partite e i margini di recupero si assottigliano.

Il Pescara di mister Gorgone soffre anche contro la Juve Stabia e nonostante la spinta dei 15mila tifosi dello stadio Adriatico-Cornacchia non va oltre l'1-1 e vede ridursi al lumicino le speranze di permanenza in Serie B.Il Delfino sembra aver smarrito lo smalto di un mese fa quando aveva messo.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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