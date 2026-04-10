Il Real Madrid ha concluso anche la sfida contro il Girona con un pareggio 1-1, segnando la terza partita consecutiva senza vittorie in campionato. La squadra rischia di allontanarsi dal primo posto della classifica, arrivando a un certo punto a -9 dal Barcellona. Al termine dell'incontro, il pubblico al Bernabeu ha espresso il proprio disappunto con fischi e proteste.

Il Madrid infila la terza partita senza vittorie pareggiando 1-1 col Girona, ascolta i fischi di delusione e frustrazione del Bernabeu e si arrabbia con l’arbitro Alberola per un rigore su Mbappé non segnalato nel finale. La Liga, che in questo turno festeggia la sua giornata retro con maglie d’epoca per giocatori (non del Real Madrid), arbitri e grafiche in tv e allo stadio, era già quasi compromessa, stasera può diventare impossibile: i Blancos hanno chiuso a -6 dal Barcellona, che se oggi vince il derby con l’Espanyol al Camp Nou può portarsi a +9 a 7 giornate dalla fine, col Clásico in casa il 10 maggio. Flick dice che pensa alla Champions, e sembra che Arbeloa faccia lo stesso perché ha fatto scelte assai strane ed è parso evidente lo scarso interesse dei suoi giocatori per questa strana sfida col Girona del venerdì sera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Real Madrid non sa più vincere: ora la Liga è quasi un miraggio. E il Bernabeu fischia

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Il Real Madrid non vince più: solo un pareggio col Girona!A una settimana dalla sconfitta di Maiorca, a cui era seguita la resa di Champions con il Bayern Monaco, i blancos non vanno oltre l’1-1 con i catalani. Domani, in caso di vittoria nel derby con l’Esp ... corrieredellosport.it

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IL REAL MADRID NON VA OLTRE IL PAREGGIO CONTRO IL GIRONA Termina 1-1 la sfida tra Real Madrid e Girona: Thomas Lemar al 62' risponde al destro da fuori area di Valverde al 51'. I Blancos salgono dunque a quota 70 punti, a -6 dal Barcellon - facebook.com facebook

| GOAL: FEDE VALVERDE SCORES FOR REAL MADRID!!! Real Madrid 1-0 Girona x.com