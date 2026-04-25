Il Napoli ha dimostrato di avere gli strumenti per ripartire senza dover essere rifondato, grazie a una combinazione di tattica e mentalità. La partita contro la Cremonese ha messo in evidenza come l’approccio deciso degli avversari abbia influito sull’andamento della gara, distinguendola dalle recenti prestazioni della squadra di Conte. La differenza tra le due partite si è vista anche nella qualità dell’approccio e nella determinazione mostrata in campo.

La tattica e la testa. È inutile negarlo: la consistenza della Cremonese e l’approccio determinato del Napoli, mettete queste cose nell’ordine che preferite, hanno fatto la differenza rispetto alle ultime partite della squadra di Conte. Però, però, anche le scelte tattiche dell’allenatore azzurro hanno avuto un impatto. Nel senso che il netto, agile, rassicurante 4-0 con cui il Napoli ha travolto la squadra di Giampaolo non è solo frutto di un cambiamento di testa, da parte di Hojlund, McTominay e compagni. Dietro una vittoria così rotonda c’è anche una ritrovata quadratura tattica, una coerenza tra principi di gioco e scelte di formazione, tra piano-gara e caratteristiche dei giocatori mandati in campo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli non deve essere rifondato, ha tutto per ripartire

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