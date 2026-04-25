Il Napoli ha ribadito che Giovanni Manna, il direttore sportivo, rimarrà in carica anche nella prossima stagione, nonostante le voci di mercato che lo riguardano. Manna ha svolto un ruolo chiave nelle operazioni di mercato della squadra e la dirigenza ha confermato la sua incedibilità. Le trattative di questa estate continuano a coinvolgere il club e il suo staff tecnico, senza indicare cambiamenti imminenti nel settore sportivo.

Giovanni Manna, direttore sportivo partenopeo, nonostante le voci che lo vogliono partente, gode della fiducia della società azzurra e lavora per costruire il Napoli della prossima stagione. “Nonostante le voci su alcuni interessamenti da parte di altri club, il Napoli considera il direttore sportivo Giovanni Manna un elemento chiave e vuole trattenerlo. Manna sta già lavorando per pianificare la prossima stagione e ha un contratto con il Napoli fino al 2029. De Laurentiis e Chiavelli apprezzano molto Manna”. UNDER 16-15 LEGA PRO- Derby Catanzaro-Cosenza, Akragas, Paganese e Reggiana in casa. Casertana e J.Stabia in trasferta. Programma gare Kozminski vice pres.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Il Napoli considera Manna incedibile, il suo lavoro fondamentale per la dirigenza partenopea

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