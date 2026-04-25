Recentemente, un esperto ha sottolineato che eliminare lo zucchero non garantisce automaticamente una maggiore salubrità degli alimenti, evidenziando come le diciture sulle etichette influenzino le scelte dei consumatori. Nel frattempo, le istituzioni europee stanno rivalutando le norme sull’etichettatura nutrizionale, cercando di rendere più trasparenti le affermazioni come “light”, “senza zucchero” o “arricchito” sui prodotti alimentari. La questione riguarda l’introduzione di regole più precise per evitare eventuali ambiguità.

Negli ultimi mesi Bruxelles ha riaperto il dossier sull’etichettatura nutrizionale: l’obiettivo è introdurre regole più chiare e soprattutto definire quali prodotti possano davvero usare claim come “light”, “senza zucchero” o “arricchito”. Non è un dettaglio tecnico. È il segnale che quelle parole – apparentemente innocue – hanno un impatto reale sulle scelte quotidiane. È da qui che parte la nuova puntata di Crude Verità, il format di TV Loft con Franco Berrino ed Ennio Battista. Perché dietro quelle etichette rassicuranti si nasconde una domanda semplice: stiamo scegliendo un alimento. O una promessa? “Senza” non sempre significa più sano. “Il termine light cattura, perché pensi che diventerai light anche tu”, osserva Berrino.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il monito di Berrino: “Senza zucchero non significa più sano. Le parole sulle confezioni guidano (e spesso condizionano) quello che mettiamo nel carrello”

Notizie correlate

Leggi anche: Franco Berrino: “Ci hanno convinto che le proteine fanno dimagrire, in realtà fanno ingrassare quando sono troppe. Il problema non è quello che succede nei primi giorni. È quello che accade dopo”

Le bibite zuccherate ci rendono più tristi? Berrino: “Troppo zucchero porta a un aumento rapido della dopamina, l’ormone del piacere, seguito da un crollo. Questo può tradursi in instabilità emotiva”Una bibita può renderci più tristi? Fino a ieri sarebbe sembrata una provocazione, oggi è una domanda che arriva dalla ricerca.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

In forma per sempre con il metodo gentile di Nataliya Gera e Franco BerrinoIl cuore del metodo sono dieci abitudini sane, sostenibili, pensate per essere integrate nella vita quotidiana. Piccoli gesti, ripetuti con costanza, che in tre settimane possono cambiare il modo di ... iodonna.it

Da stimato epidemiologo a filosofo della salute capace di riempire i teatri. L’ascesa di Franco Berrino segna un paradosso tutto italiano. Tra consigli estremi e derive ...Franco Berrino è un protagonista del mondo alimentare italiano: ha migliaia di citazioni, è intervistato spesso dal Corriere della Sera e da Repubblica, oltre che apparire spesso su settimanali e in ... ilfattoalimentare.it