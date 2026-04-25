Il Frosinone risponde al Monza e vince 3-0 con la Carrarese Le pagelle

Il Frosinone ha battuto la Carrarese 3-0 allo Stirpe, rispondendo alla vittoria del Monza. La partita è stata disputata con il risultato finale che ha mantenuto i friulani in corsa per la promozione diretta in Serie A. La gara si è conclusa con i tre punti che rafforzano la posizione della squadra nella classifica, a due giornate dalla fine del campionato.

Il Frosinone risponde alla vittoria del Monza superando 3-0 la Carrarese allo Stirpe e restando in corsa per la promozione diretta in Serie A a due giornate dalla fine. Dopo un primo tempo equilibrato la gara si sblocca nella ripresa. Al 57’ Calò realizza il rigore dell’1-0, assegnato dopo un.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il Frosinone vince ad Avellino e torna secondo: è 3-1. Le pagelle Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il Frosinone risponde al Monza; Serie B. Il Frosinone risponde al Monza e continua a sognare, contro la Carrarese arriva un successo per 3-0; Il Frosinone risponde al Monza e vince 3-0 con la Carrarese. Le pagelle; Tris del Frosinone, sogno Serie A ancora vivo. Il Frosinone risponde al Monza e vince 3-0 con la Carrarese. Le pagelleIl Frosinone risponde alla vittoria del Monza superando 3-0 la Carrarese allo Stirpe e restando in corsa per la promozione diretta in Serie A a due giornate dalla fine. today.it Frosinone non molla la A: tris alla Carrarese e risposta al Monza. Gli HighlightsIl Frosinone resta in piena corsa per la promozione diretta e risponde presente nella sfida del Benito Stirpe, superando la Carrarese con un netto 3-0. Un risultato largo, ma meno semplice di quanto ... ilovepalermocalcio.com Nella trentaseiesima giornata di Serie B, il Venezia risponde a Monza e Frosinone incasellando il dodicesimo risultato utile consecutivo e soprattutto una vittoria per 2-0 con l’Empoli che porta gli uomini di mister Stroppa a sole tre lunghezze dal traguardo. Co - facebook.com facebook