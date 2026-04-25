Il detective al miele di Veltroni sa di finto

Una miniserie prodotta dalla Rai si ispira ai gialli del «commissario Buonvino», scritti dall’ex sindaco di Roma, che ha anche collaborato come consulente editoriale. Tra i dettagli emersi, il detective protagonista è stato descritto come poco convincente e di finto miele. La serie, ancora in fase di lavorazione, si basa sui racconti che hanno riscosso attenzione nel mondo del crimine e della narrativa televisiva.

La Rai trae una miniserie dai gialli del «commissario Buonvino», scritti dall’ex sindaco di Roma che fa anche da consulente editoriale. Un tentativo per trovare un detective che prenda il posto di Montalbano. Troppo buonismo per risultare credibile. Questione di marchio, questione di logo. Quando c’è quello, la qualità passa in secondo piano. Si va sul sicuro e si compra a scatola chiusa. Walter Veltroni un marchio lo è di sicuro. Un brand, direbbe lui, ricorrendo al british come nei suoi romanzi. Dai quali, in perfetta linea TeleMeloni, la Rai e la Palomar di Carlo Degli Esposti traggono, per ora, una miniserie in due serate (Rai 1, 7 e 14 maggio), intitolata Buonvino - Misteri a Villa Borghese.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il detective al miele di Veltroni sa di finto Notizie correlate Leggi anche: In Valle d’Aosta la primavera sa di miele e cacao D’Agostino al miele con Ekkelenkamp: «Finalmente all’Udinese uno che sa calciare le punizioni!». Il suo commento sulla vittoria contro la RomaTonali via dal Newcastle? Tra l’ipotesi ritorno in Serie A e i top club alla finestra: svelati i piani del centrocampista Calciomercato Juve,...