Gaetano D’Agostino festeggia la vittoria dell’Udinese contro la Roma e non fa segreto di essere felice per il risultato. L’ex centrocampista, oggi commentatore, ha detto che finalmente i friulani hanno un giocatore che sa calciare le punizioni. La sua soddisfazione si legge nelle parole, e il suo commento arriva subito dopo il successo in campionato che ha portato punti importanti alla squadra.

Tonali via dal Newcastle? Tra l’ipotesi ritorno in Serie A e i top club alla finestra: svelati i piani del centrocampista Calciomercato Juve, suggestione Osimhen: il piano per l’estate 2026. Spalletti pronto a riabbracciarlo? Fiorentina, la rivoluzione di Vanoli: due abiti tattici per la salvezza grazie agli arrivi dal mercato! Tutte le opzioni Bayern Monaco, blindato Upamecano: intesa fino al 2030! Respinto il possibile assalto di quel top club Vergara conquista Conte e ora sogna la Nazionale: a Napoli è nata una stella! Si pensa già al rinnovo Udinese, Davis confessa: «Mi piace la Serie A ma non la vostra pizza: preferisco quella inglese! Ecco chi vince lo scudetto» Fiorentina, la rivoluzione di Vanoli: due abiti tattici per la salvezza grazie agli arrivi dal mercato! Tutte le opzioni Massimo Mauro indica la strada: «Alla Juve devi vincere! Derby d’Italia? L’Inter ha tutto da perdere, vi spiego il motivo» Lang al veleno per il suo addio al Napoli: «Con Conte non è scattata la scintilla, non mi sentivo trattato onestamente! Gli altri non volevano che me ne andassi ma. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - D’Agostino al miele con Ekkelenkamp: «Finalmente all’Udinese uno che sa calciare le punizioni!». Il suo commento sulla vittoria contro la Roma

Approfondimenti su Udinese Roma

L'Udinese batte la Roma 1-0 grazie a un gol di Ekkelenkamp nel secondo tempo.

Runjaic sorride soddisfatto dopo la vittoria contro la Roma.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Udinese Roma

Argomenti discussi: Reggio Emilia, presentati in Sant'Agostino il calice e la patena di Tincani usati da Papa Leone; Syml è l’eroe coinvolgente dell’indie introspettivo; Tecnologia e ricerca, la Settimana dell'Itis Majorana riscuote successo; Upas, Anna D'Agostino: 'Io la Perpetua di casa Palladini da 11 anni'.

Senape al miele, un dip delicato e aromaticoParliamo del miele di Sulla Il miele è uno degli ingredienti distintivi di questo tipo di senape. Non stiamo parlando di un miele qualsiasi, bensì del ... nonnapaperina.it

Se incrociate questo Miele Mobile per strada, seguitelo: si fermerà al Mercato di Sant’Agostino ad Arezzo, dal mercoledì al venerdì - facebook.com facebook