Il traffico in città stressa anche i ragni | uno studio dimostra che il rumore accelera il battito cardiaco

Uno studio recente rivela che il rumore del traffico cittadino influenza anche i ragni, accelerando il loro battito cardiaco. La ricerca ha misurato le risposte fisiologiche di questi invertebrati esposti al rumore ambientale, dimostrando che anche loro sono soggetti a stress causato dal caos urbano. I risultati indicano come l'inquinamento acustico possa avere effetti diretti su specie non umane, contribuendo a un quadro più ampio di impatti ambientali della vita urbana.

Il rumore del traffico in città accelera il “battito cardiaco” dei ragni: un nuovo studio dimostra che anche i piccoli invertebrati subiscono lo stress del caos urbano.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Arriva la borsa con il battito cardiaco: il dettaglio che sta facendo discutereUna borsa innovativa che si sincronizza con il battito cardiaco di chi la indossa, favorendo consapevolezza e rallentamento dei ritmi quotidiani.

Scuola più tardi al mattino: uno studio dimostra che orari flessibili migliorano il sonno, la salute e i risultati scolastici degli adolescentiUno studio pubblicato sul Journal of Adolescent Health da ricercatori dell'Università di Zurigo e dell'Ospedale pediatrico di Zurigo ha misurato gli...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Il traffico contribuisce al riscaldamento delle città; Così il traffico ci ha tolto quasi due giorni di vita; Città 30, ma non ovunque; Meno traffico e più spazio ai pedoni: ecco Möves, il piano del Comune per ripensare la città in ottica pedonale.

Il traffico aumenta il caldo in città: lo studio rivela quanto incidono le auto sulle temperature urbaneNon sono solo cemento e asfalto a surriscaldare le città: anche il traffico quotidiano incide direttamente sull'aumento delle temperature nei centri urbani. È quanto emerge da ... ilmessaggero.it

Torna la Città 30 e torna la polemica: Traffico in tilt e raffica di multeL’opposizione attacca: Verificare se gli atti comunali sono a norma. Esulta, invece, il comitato dei favorevoli ... bolognatoday.it

Un incidente che ha provocato forti problemi di traffico - facebook.com facebook

Dalle 13 alle 20 stop al traffico su viale delle Mura e accessi limitati ai parcheggi: tutte le misure per sicurezza e afflusso di pubblico x.com