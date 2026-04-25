Ogni mattina prima delle sette, su Torino.plus, una notizia, un sorriso e un pizzico di spirito sabaudo. Abbiamo fatto due domande al suo autore. Lui ne ha approfittato per farne tre.. Claudio, partiamo dall’inizio: come nasce «Il Bicerin»?. Nasce da una constatazione molto semplice: la mattina la gente è già bombardata di notizie, notifiche, titoli apocalittici e previsioni del tempo sbagliate. Ho pensato che ci fosse bisogno di qualcosa di diverso — una cosa sola, raccontata bene, con un po’ di umorismo. Una cosa che non ti svegli, ma ti faccia venire voglia di essere sveglio. La differenza è sottile ma fondamentale. Nutella Peanuts è realtà E perché proprio il nome «Il Bicerin»?.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - «Il Bicerin», la rubrica del buongiorno in chiave sabauda

Notizie correlate

Jannik Sinner, quei 3 pesantissimi numeri nella rubrica del telefonoJannik Sinner continua a vivere una dimensione ormai pienamente internazionale, non solo per i risultati ottenuti in campo ma anche per i rapporti...

Marelli: “Era netto il fallo su Buongiorno prima del corner del gol del Verona, l’arbitro Colombo era anche posizionato bene”Giustamente l'ex arbitro a Dazn fa notare che si è trattato di un errore clamoroso: netta la spinta alle spalle ai danni di Buongiorno Db Torino...