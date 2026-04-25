Sabato 25 aprile propone un programma ricco di partite in diversi campionati europei, tra cui Serie A, Bundesliga, Liga, Premier League, FA Cup e Ligue 1. In Germania si svolge un turno pomeridiano che vede sfide tra le prime della classe, squadre in lotta per un posto in competizioni europee e squadre impegnate nella zona retrocessione. Le gare si svolgono in un clima di grande fermento e attesa.

Il sabato di Bundesliga si preannuncia incandescente con un turno pomeridiano che mescola la passerella dei campioni, la caccia ad un posto in Europa e drammatici scontri per non retrocedere. Con una differenza reti già a quota +80, i bavaresi sono una macchina da gol, anche se il Mainz ha motivazioni enormi. Una vittoria contro i campioni potrebbe garantire la salvezza matematica con tre turni d’anticipo alla squadra di Urs Fischer. Considerando la pancia piena del Bayern Monaco e la voglia di chiudere i conti dei padroni di casa, il segno Gol appare la scelta più sensata in una sfida che si preannuncia aperta e divertente. Tra le partite da over 2,5 occhio a Manchester City-Southampton, Angers-PSG e Wolverhampton-Tottenham.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di sabato 25 aprile: Serie A, Bundesliga, Liga, Premier League, FA Cup e Ligue 1

Saturday’s Football Predictions ( Premier League, Serie A, Bundesliga & La Liga ) April 25

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