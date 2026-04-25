Oggi, 25 aprile 2026, diversi programmi televisivi sono in programmazione. Su Rai 1 va in onda “Canzonissima”, mentre su Canale 5 si può seguire “Amici”. Su Sky Cinema Uno viene trasmesso il film “Belli ciao”. La giornata offre una varietà di spettacoli, tra musica, talent e cinema.

Guida ai programmi TV del 25 aprile 2026: “Canzonissima” su Rai 1, “Amici” su Canale 5, “Belli ciao” su Sky Cinema Uno. La prima serata del 25 aprile propone su Rai 1 torna Canzonissima, lo show musicale che celebra i grandi classici italiani. Rai 2 propone due episodi ad alta tensione di The Rookie, mentre Rai 3 racconta la storia politica del Paese con Berlinguer – La grande ambizione. Canale 5 accende il sabato con il serale di Amici, tra sfide e colpi di scena. Per chi preferisce il cinema, Italia 1 offre l’energia di Kung Fu Panda e Sky Cinema rilancia con film-evento come Interstellar e Fast & Furious 9. Una serata che mescola intrattenimento, approfondimento e grandi storie.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 25 aprile 2026: musica, talent e film

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