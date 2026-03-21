Ecco i programmi TV in onda oggi, 21 marzo 2026. Su Rai 1 va in onda “Canzonissima”, mentre su Canale 5 è trasmesso “Il serale di Amici”. Su Sky Cinema Romance viene proiettato il film “Chocolat”. Questi sono i principali contenuti televisivi programmati per questa giornata.

Guida ai programmi TV del 21 marzo 2026: “Canzonissima” su Rai 1, “Il serale di Amici” su Canale 5, “Chocolat” su Sky Cinema Romance. La prima serata del 21 marzo offre su Rai 1 lo show musicale Canzonissima, tra orchestra dal vivo e grandi voci della musica italiana. Canale 5 propone il debutto del Serale di Amici, uno dei titoli più attesi del weekend televisivo. Per chi cerca cinema d’animazione, Italia 1 punta sul successo mondiale Cattivissimo Me, ideale per famiglie e bambini. Gli appassionati di divulgazione trovano su Rai 3 una nuova puntata de La pelle del mondo, dedicata all’intelligenza delle piante. Spazio all’azione su Sky Cinema Action con Il risolutore, mentre Sky Cinema Romance regala emozioni con Chocolat. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 21 marzo 2026: musica, talent e film

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