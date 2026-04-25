I ponti delle vacanze Città già piena nel week end Ma si guarda al Primo Maggio

Le strade di Viareggio e della Versilia si riempiono già durante il fine settimana, con molte persone che approfittano del ponte del 25 aprile per trascorrere qualche ora in città. Le zone più frequentate si preparano all’arrivo dell’estate, mentre si pensa anche alle prossime festività, in particolare al primo maggio, che rappresenta il primo vero ponte della stagione turistica. La zona si sta organizzando per accogliere i visitatori che si aspettano numeri crescenti.

Viareggio e la Versilia fanno le prove generali in vista dell’estate. Oggi e domani con il ponte del 25 aprile con uno sguardo già al primo maggio che sarà il primo vero ponte della stagione. "Le prenotazioni per il ponte del primo maggio stanno arrivando. E speriamo di replicare lo scenario delle vacanze di Pasqua", Francesco Giannerini, presidente di Confesercenti Viareggio, pensa positivo anche grazie al bilancio pasquale che ha confermato Viareggio come un luogo scelto dai turisti italiani. "Il ponte del primo maggio – spiega Francesco Giannerini – è il primo ponte della primavera. E’il primo ponte nazionale, quello che fa parte della cultura del nostro paese e che anticipa le vacanze estive.🔗 Leggi su Lanazione.it

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